F1 | prove libere GP Gran Bretagna | Vettel | “Giornata disastrosa | difficile prendere ritmo”

I problemi all'intercooler e al pedale del freno hanno bruscamente limitato il rendimento di Sebastian Vettel, nel corso del venerdì di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2020. Di seguito le parole di pilota tedesco in merito, esternate ai microfoni dei giornalisti sul posto, con accenno al ritorno di Nico Hulkenberg: "È stata una giornata disastrosa, in cui ho messo insieme veramente pochi giri. Prima a causa dell'intercooler, e poi per problemi al pedalo del freno. Dobbiamo cercare di migliorare la macchina, vedremo dove saremo domani. Oggi per me è stato molto difficile prendere un po' di ritmo. Sono contento che sia tornato Nico, così non sarò più ..."

