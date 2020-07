Esodo di agosto, previsti ancora disagi e code sulle autostrade della Liguria (Di venerdì 31 luglio 2020) Terminate le ispezioni nelle gallerie della rete ma continuano, fino almeno all’8 agosto, i cantieri di manutenzione, dove sono stati riscontrati problemi. Programmate anche chiusure notturne di tratte e by-pass Leggi su ilsole24ore

Ultime Notizie dalla rete : Esodo agosto

Per domani, sabato 1 agosto, e domenica 2 agosto è previsto un doppio bollino rosso per il traffico in autostrada, complice il primo grande esodo delle vacanze estive 2020. Il Sole 24 Ore, nell’approf ...La polizia stradale stima traffico da bollino rosso, dunque intenso con possibili ingorghi, al mattino e al pomeriggio di sabato 1 e domenica 2 agosto sulla rete autostradale ligure. Ma la situazione ...