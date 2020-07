Coronavirus, Crisanti: “Soddisfatto di come si stanno identificando e circoscrivendo i focolai, cruciale non passare ad una trasmissione diffusa” (Di venerdì 31 luglio 2020) Da un paio di giorni, i numeri giornalieri dei nuovi positivi al Coronavirus registrati in Italia sono più vicini a quota 400, ma non è tanto il numero dei nuovi contagi a cui occorre guardare, quanto alla ‘forma’ con cui si manifestano. “L’obiettivo è non passare da piccoli focolai che si riescono a contenere a una trasmissione diffusa” sul territorio nazionale “che non si riesce a controllare“. Lo afferma il virologo Andrea Crisanti. “Il problema, come ho già detto, è che tutto dipende dall’equilibrio tra la capacità del virus di trasmettersi e la nostra di circoscriverlo. Equilibrio destinato a spostarsi verso l’alto, sia per i comportamenti che si tengono durante ... Leggi su meteoweb.eu

