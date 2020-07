Bordoni: anche Corte dei Conti chiede intervento su Forlanini (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – “L’ultima relazione della magistratura contabile esorta a non mandare in malora quel grande patrimonio della citta’ di Roma costituito dall’ex Forlanini ma di adoperarsi contro il degrado e il definitivo abbandono della struttura. Nei giorni bui del lockdown tutta la Lega si era impegnata nella battaglia per un progetto di recupero e riqualificazione di padiglioni e aree che avrebbero dato un contributo indispensabile nel fronteggiare l’emergenza. Far quadrare i Conti significa anche mantenere strutture e servizi attivi, mentre i risparmi di Zingaretti sulla sanita’ sono costati cari alla Regione.” “Chiusura di presidi ospedalieri, ridimensionamenti, taglio dei posti letto, nulla si sa del progetto di riforma della sanita’ sul territorio, se non il fatto che aumenta il ... Leggi su romadailynews

InsalatinaMista : @bordoni_saker La cronaca politica storica ci dice che i trasferimenti minano anche le unioni più solide e collauda… - bordoni_saker : Tale dibattito è stato eluso, dando per scontato che la mutualizzazione sia positiva. Ciò è sorprendente per l' Ita… - CsSoldi : @MetalMetthiu78 Ti do ragione al cento per cento, addirittura uno scrisse l'altro giorno, non su questo social, che… - aster_biz : @bordoni_saker Anche a te Marco - bordoni_saker : Si entra anche quest' anno nel periodo di sospensione estiva durante il quale l' account sarà aggiornato solo in ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Bordoni anche Bordoni: anche Corte dei Conti chiede intervento su Forlanini RomaDailyNews “Pesaresi? Gente che sa tirarsi su le maniche”: Bordoni sviscera i dati che mostrano come il Covid non ha scoraggiato la voglia di fare impresa

“Tuttavia – commenta ancora Moreno Bordoni – il fatto che tale dinamica di crescita ... capire quale saranno gli effetti della pandemia sull’economia pesarese”. Anche per le attività manifatturiere si ...

Ostia, Bordoni (Lega): "Da levante a ponente cittadini esasperati"

Ostia - "Mancanza di programmazione e controllo nel X Municipio. Consuetudine diffusa a Ostia da levante a ponente quella di ritardare gli interventi fino a scatenare l’esasperazione dei cittadini. A ...

“Tuttavia – commenta ancora Moreno Bordoni – il fatto che tale dinamica di crescita ... capire quale saranno gli effetti della pandemia sull’economia pesarese”. Anche per le attività manifatturiere si ...Ostia - "Mancanza di programmazione e controllo nel X Municipio. Consuetudine diffusa a Ostia da levante a ponente quella di ritardare gli interventi fino a scatenare l’esasperazione dei cittadini. A ...