Bale, futuro deciso: si sarebbe confidato con… Giggs (Di venerdì 31 luglio 2020) Saranno settimane di rumors di mercato per Gareth Bale visto il suo finale di stagione turbolento col Real Madrid. L'esterno gallese è in rotta con Zinedine Zidane e non rientra nei piani futuri del blancos. Per lui, però, difficile una cessione viste le cifre monstre dell'ingaggio. Secondo i media inglesi, il giocatore avrebbe preso una decisione relativamente al futuro e l'avrebbe anche già comunicata... al ct del Galles Ryan Giggs.Bale ha deciso: resta al Real Madridcaption id="attachment 846409" align="alignnone" width="570" Gareth Bale (getty images)/captionSecondo quanto riporta il Mirror, Gareth Bale avrebbe deciso il suo futuro e lo avrebbe anche già comunicato al commissario tecnico del Galles Ryan ... Leggi su itasportpress

Il gallese Gareth Bale vestirà la maglia del Real Madrid anche la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il giocatore ex Tottenham lo avrebbe rivelato al ct del Galles ed ex leg ...

