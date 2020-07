Anbi: auguri a onorati per nomina in cda Crea (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – “La nomina di Enrica onorati nel Consiglio di Amministrazione del Crea rafforza il ruolo e il prestigio della Regione Lazio sullo scacchiere nazionale e rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo del comparto primario. A lei giungano le nostre felicitazioni e gli auguri di buon lavoro”. Cosi’ il presidente e il direttore di Anbi Lazio, Sonia Ricci e Andrea Renna, salutano l’ingresso dell’assessore regionale nel CdA del Crea Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e analisi della economia agraria. Per Anbi si tratta di una “ulteriore opportunita’ per fare sistema e rafforzare il gioco di squadra che vede i Consorzi di Bonifica, insieme alla Regione Lazio, alle Province, ai Comuni e alle Organizzazioni ... Leggi su romadailynews

Anbi auguri Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Anbi auguri