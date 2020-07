Allerta Caldo, ondata di calore all’apice: domani bollino rosso in 14 città [ELENCO] (Di venerdì 31 luglio 2020) Sarà un weekend molto Caldo sull’Italia a causa della potente ondata di calore di matrice africana. Le temperature saranno intorno ai +40°C in diverse città, e il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute presenta molti “bollini rossi”. domani saranno 14 le città con il massimo livello di Allerta, il bollino rosso appunto, che indica rischi per la salute anche per la popolazione generale oltre che per le categorie più fragili. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Domenica invece bollino rosso per 12 città: a quelle di sabato si aggiungono ... Leggi su meteoweb.eu

Prosegue l'ondata di calore che sta investendo Pescara e dopo venerdì 31 luglio anche il giorno seguente sarà da bollino rosso con allerta 3 (livello più elevato che indica condizioni di emergenza). A ...

Violento temporale in Valcamonica: esondato il torrente Arcanello e strade interrotte

Mentre gli esperti segnalano caldo anomalo e per nove città prevedono bollino rosso, il maltempo ha colpito la Valcamonica: un violento temporale si è abbattuto a Ponte di Legno, provocando molti dann ...

Prosegue l'ondata di calore che sta investendo Pescara e dopo venerdì 31 luglio anche il giorno seguente sarà da bollino rosso con allerta 3 (livello più elevato che indica condizioni di emergenza).