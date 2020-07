Adriana Volpe mette in chiaro il rapporto con Roberto Parli (Di venerdì 31 luglio 2020) La bellissima Adriana Volpe ha deciso di mettere in chiaro il rapporto con Roberto Parli, il marito, dopo le voci di un allontanamento nella coppia. View this post on Instagram Amore mio guardami sempre così 😍 #persaneituoiocchi #amoredellamiavita foto by @marco profeta77 grazie perché sai cogliere l’attimo A post shared by Adriana Volpe (@AdrianaVolpereal) on Jun … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

_beaphoenix_ : RT @TRASHPERSON18: Grande Fratello VIP 4 (2020): Andrea Denver e la sua passione per Adriana Volpe - taydaylights : Sono a Venezia e stasera ho visto Adriana Volpe lol - Manilanazzaro : RT @darveyfeels_: Questo 2020 con i due reality di punta ci ha fatto conoscere e apprezzare due donne come Adriana Volpe e Manila Nazzaro v… - roccolamarca : RT @Mar3151: Clizia Incorvaia avrà fatto un casino sull'età e nessuno lo nega, ma Adriana Volpe che ha parlato del suo come un matrimonio f… - ahoy_boy98 : @Mar3151 @Asiaconfirmed Del programma di Adriana Volpe frega a 3 persone del gruppo penso, non di più. Denver lo se… -