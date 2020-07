Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri Rompe il Silenzio Sulla Fine Della Storia con Ida Platano! (Di giovedì 30 luglio 2020) Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono stati i protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. Tuttavia una volta usciti dal programma di Maria De Filippi la loro Storia è stata piena di alti e bassi, finché Ida non ha ufficializzato la Fine Della loro relazione. Riccardo invece non si è mai espresso ma adesso ha rotto il Silenzio. Ecco i dettagli. È ufficialmente finita la Storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due si sono conosciuti al Trono Over di Uomini e Donne ma sin da subito la loro Storia è stata contrassegnata da alti e bassi, ecco perché la loro ... Leggi su gossipnews.tv

Pontifex_it : Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono che l’amore è più… - peppeprovenzano : La doppia preferenza di #genere attua la Costituzione, fa crescere la democrazia, aiuta a ridurre le disuguaglianze… - Avvenire_Nei : #papaFrancesco Gli uomini e le donne che pregano sanno che la speranza è più forte dello scoraggiamento. Credono c… - enzono16 : RT @MassimoCasanov3: Il Senato autorizza il processo a @matteosalvinimi . E lo fanno gli stessi uomini e donne che condivisero l'azione di… - GagaGurlxo : RT @airplaneoversea: - “sindrome da Hermione Granger”. Inoltre, gli uomini vengono pagati di più perché a loro è permesso contrattare sullo… -