Ultime Notizie Roma del 30-07-2020 ore 18 | 10

Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la commissione Ue afferma che non ci sono respingimenti dei migranti da parte dell'Italia o di Malta verso la Libia e la guardia costiera Libica interviene nelle sue acque di competenza un portavoce dell'esecutivo aveva sottolineato che brucia le al corrente degli intensificarsi degli sbarchi in Sicilia Dov'è Lampedusa in particolare le difficoltà sono significative la commissione ha detto prosegue nel coordinamento dei ricollocamenti dei migranti salvati in mare ma non c'è un numero sostanziale di paesi che partecipano lavoro a giugno il tasso di disoccupazione in Italia risale al 8,8% + 0,6 punti rispetto lo rileva l'Istat più di 149000 persone sono in cerca di lavoro rispetto alla fase pre covid persi 600mila occupati

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Usa, Trump vuole rinviare le elezioni. Nel paese 1.400 morti in 24 ore, uno al minuto Il Sole 24 ORE Coronavirus: in E-R 35 nuovi casi e due morti

Sono 35 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna su oltre 10 mila tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Dei nuovi positivi 20 sono asintomatici e sono emersi grazie a screening regionali e ...

CORRIERE - Napoli, buone e cattive notizie per Gattuso. Manolas assente contro il Barcellona

gli azzurri si giocano l'accesso alla Final Eight in programma a Lisbona dopo le ultime partite degli ottavi. Si parte dell'1-1 dell'andata per effetto dei gol di Dries Mertens e Antoine Griezmann.

