Tragedia in discoteca a Corinaldo, oggi la sentenza contro la ‘banda dello spray’ (Di giovedì 30 luglio 2020) ANCONA – È attesa per le 14.30 la sentenza di primo grado per i sei ragazzi della provincia modenese a processo ad Ancona per la tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona. All’interno della discoteca la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 persero la vita sei persone, cinque adolescenti e una giovane mamma neanche quarantenne: Benedetta Vitali e Mattia Orlandi di 15 anni, le 14enni Asia Nasoni ed Emma Fabini, Daniele Pongetti di 16 anni e la giovane mamma Eleonora Girolomini di 39 anni. Leggi su dire

iltirreno : ?? Barbara Bernardoni affida i suoi pensieri a una diretta sui social network: «Voglio tutta la verità» ??? di Tommas… - iltirreno : La tragedia in una nota discoteca dell'Empolese. Ora c'è un arresto per la morte di Erika -