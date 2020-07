Traffico Roma del 30-07-2020 ore 10:00 (Di giovedì 30 luglio 2020) Luceverde Roma rallentamenti per Traffico intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Appia e Ardeatina rallentato il Traffico anche sul percorso Urbano della A24 tratto gli atti e la tangenziale ricordiamo che per lavori sono chiusi gli svincoli di Togliatti di via Fiorentini in entrata ed in uscita sulla carreggiata Verso il raccordo Traffico in fila per lavori sulla via Ardeatina tra il raccordo anulare via di torricola verso il centro rallentamenti per Traffico sulla Flaminia dal raccordo a due ponti stessa situazione sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione della capitale Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che per la potatura degli alberi in Viale Tiziano il servizio della linea tram 2 e sostituito da bus tra Piazza Mancini e ... Leggi su romadailynews

Un Bonus mobilità alternativa 2020 bici e monopattini elettrici fino a 500 euro per l'acquisto di biciclette, bici elettriche, monopattini o da utilizzare per il servizio di sharing di auto e scooter.

