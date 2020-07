Traffico Roma del 30-07-2020 ore 09:30 (Di giovedì 30 luglio 2020) Luceverde Roma rallentamenti per Traffico intenso sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Appia e Ardeatina rallentato il Traffico anche sul percorso Urbano della A24 tratto gli atti e la tangenziale ricordiamo che per lavori sono chiusi gli svincoli di Togliatti di via Fiorentini in entrata ed in uscita sulla carreggiata Verso il raccordo Traffico in fila per lavori sulla via Ardeatina tra il raccordo anulare via di torricola verso il centro rallentamenti per Traffico sulla Flaminia dal raccordo a due ponti stessa situazione sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano in direzione della capitale Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che per la potatura degli alberi in Viale Tiziano il servizio della linea tram 2 e sostituito da bus tra Piazza Mancini e ... Leggi su romadailynews

TrafficoA : Incisa-Firenze - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Incisa - Reggello e Firenze sud per traffico inten... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 30-07-2020 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : Traffico Roma del 30-07-2020 ore 09:00: Roma infomobilità informazioni quotidiane di… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - ilmessaggeroit : Roma, rivoluzione a piazza Scotti: ma la viabilità fa litigare tutti. «Strozzati dal traffico» -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 30-07-2020 ore 09:00 RomaDailyNews Roma, rivoluzione a piazza Scotti: ma la viabilità fa litigare tutti. «Strozzati dal traffico»

Monteverde in rivolta contro la nuova viabilità decisa dal Municipio. Passeggiando per piazza Scotti è difficile trovare qualcuno a favore del progetto, tanto che l'assessore grillino ai Lavori Pubbli ...

Compagnie aeree: Ryanair prima, Alitalia aumenta voli da settembre, ecco quali

Tra le compagnie aeree con più passeggeri ci sono anche Alitalia ed Easyjet che staccano Ryanair, rispettivamente con 21.770.174 passeggeri e 19,16 milioni di passeggeri. Questo per le tratte internaz ...

Monteverde in rivolta contro la nuova viabilità decisa dal Municipio. Passeggiando per piazza Scotti è difficile trovare qualcuno a favore del progetto, tanto che l'assessore grillino ai Lavori Pubbli ...Tra le compagnie aeree con più passeggeri ci sono anche Alitalia ed Easyjet che staccano Ryanair, rispettivamente con 21.770.174 passeggeri e 19,16 milioni di passeggeri. Questo per le tratte internaz ...