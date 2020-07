Strage di Corinaldo, sei condanne per la ‘banda dello spray’ (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono arrivate le condanne nei confronti dei sei giovani che facevano parte della cosiddetta ‘banda dello spray’ che ha provocato la Strage di Corinaldo all’interno del locale Lanterna Azzurra nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018. Le pene decise dai giudici, in primo grado (con rito abbreviato) vanno dai 10 ai 12 anni. LEGGI ANCHE > Le intercettazioni della gang di Corinaldo: «Andavamo avanti a sgasare, lo facevo anche per non pagare» Contro le sei persone condannate sono stati riconosciuti tutti i capi di imputazione di cui erano stati accusati, a esclusione dell’associazione a delinquere. Contro di loro anche il reato omicidio preterintenzionale. Quella notte di dicembre di due anni fa, i sei giovani spruzzarono dello spray ... Leggi su giornalettismo

MediasetTgcom24 : Strage discoteca Corinaldo, tutti condannati - Corriere : Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per la banda dello spray. La rabbia dei familiari: «Giustizia a metà» - worldnews911 : Corinaldo, tutti condannati gli imputati della banda dello spray. Dai 10 ai 12 anni per la strage in discoteca - MilanForever81 : RT @MediasetTgcom24: Strage discoteca Corinaldo, tutti condannati - darioderrico : RT @RaiNews: Strage in discoteca a #Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per i 6 imputati -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Corinaldo Strage di Corinaldo: attesa per il primo verdetto sulla 'Banda dello spray' TG La7 Strage discoteca di Corinaldo: tutti condannati gli esponenti della 'banda dello spray'

Quella notte del dicembre 2018 morirono 6 persone di Redazione Online Tutti condannati gli imputati della cosiddetta "banda dello spray" nel processo per la strage di Corinaldo - in cui persero la ...

Strage di Corinaldo, dai 10 ai 12 anni per gli imputati

I giovani modenesi, tutti presenti al momento della sentenza, sono stati ritenuti responsabili della strage al 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 fu ...

Quella notte del dicembre 2018 morirono 6 persone di Redazione Online Tutti condannati gli imputati della cosiddetta "banda dello spray" nel processo per la strage di Corinaldo - in cui persero la ...I giovani modenesi, tutti presenti al momento della sentenza, sono stati ritenuti responsabili della strage al 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 fu ...