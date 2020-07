Strage Corinaldo, condannati tutti gli imputati (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono stati tutti condannati a pene da 10 a 12 anni i sei imputati a processo, con rito abbreviato, per la Strage di Corinaldo. Nella discoteca 'Lanterna Azzurra', nel dicembre 2018, spruzzarono una ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Strage discoteca Corinaldo, tutti condannati - Corriere : Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per la banda dello spray. La rabbia dei familiari: «Giustizia a metà» - BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: I giudici hanno ritenuto i giovani responsabili della strage al “Lanterna Azzurra” di Corinaldo, dove morirono 5 adolescent… - FloraPiachica : RT @chilhavistorai3: Strage discoteca 'Lanterna Azzurra' di #Corinaldo: Sei condanne tra 10 e 12 anni alla banda dello spray. Omicidio pret… - giannicuzzani : RT @RaiNews: Strage in discoteca a #Corinaldo, pene dai 10 ai 12 anni per i 6 imputati -