Splinter Cell: il videogioco diventa una serie animata prodotta per Netflix (Di giovedì 30 luglio 2020) Splinter Cell diventerà una serie animata prodotta per Nerflix e a occuparsi del progetto sarà Derek Kolstad, già nel team di John Wick. Splinter Cell diventerà una serie animata grazie a una collaborazione tra Netflix e Ubisoft. Il progetto sarà sviluppato da Derek Kolstad, già artefice del successo di John Wick. Il nuovo show, secondo quanto anticipato da Variety, sarà composto da due stagioni e i 16 episodi saranno scritti e prodotti proprio da Derek Kolstad. Il primo capitolo di Splinter Cell è stato messo in vendita nel 2002. Il videogioco racconta la storia dell'ex Navy SEAL Sam Fisher che viene ingaggiato ... Leggi su movieplayer

Nerdmovieprod : Splinter Cell: Netflix realizzerà la serie tv animata dal creatore di John Wick #netflix - GamepareIt : Netflix produrrà la serie di Splinter Cell con lo scrittore di John Wick. #SplinterCell #ubisoft - 3cinematographe : #SplinterCell: #Netflix acquisisce la serie animata tratta dal videogame - GamingTalker : Splinter Cell, una serie TV animata per Netflix è in lavorazione - MangaForevernet : ? Splinter Cell: lo scrittore di John Wick scriverà una serie animata per Netflix ? ? -