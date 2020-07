Salvini a processo, ma "a testa alta". E umilia la sinistra: "Festeggiano i Palamara, i vigliacchi e gli scafisti" (Di giovedì 30 luglio 2020) Matteo Salvini va a processo per il caso dei migranti della Open Arms. Ma ci va "a testa alta", come rivendica lui stesso. Sono passati pochi minuti dal voto del Senato che ha concesso l'autorizzazione a procedere, ma Salvini non perde tempo: “Contro di me Festeggiano i Palamara, i vigliacchi, gli scafisti e chi ha preferito la poltrona alla dignità - dice il leader della Lega ed ex ministro dell'Interno - Sono orgoglioso di aver difeso l'Italia: lo rifarei e lo rifarò, anche perché solo in questo luglio gli sbarchi sono sei volte quelli dello stesso periodo di un anno fa, con la Lega al governo. Vado avanti, a testa alta e con la coscienza pulita, guarderò ... Leggi su iltempo

AMorelliMilano : ?? PROCESSO A SALVINI, CONDIVIDI QUESTA DICHIARAZIONE SE SEI D'ACCORDO. 'Ho chiesto io a Salvini di bloccare lo sb… - matteosalvinimi : Non vi sembra un'Italia al contrario? Quando lo spiego all'estero non ci credono. Da Ministro ho agito collegialmen… - matteosalvinimi : #Salvini: Delle critiche politiche non mi interessa. Unico rammarico? Sarà dover spiegare nuovamente ai miei figli… - rtl1025 : 'Contro di me festeggiano i Palamara, i vigliacchi, gli scafisti e chi ha preferito la poltrona alla dignita'. Sono… - Oxanna2003 : Il Senato autorizza il processo a Salvini per il caso Open Arms -