Regione Lazio, in arrivo un’ondata di calore ad elevato rischio: ecco quando (Di giovedì 30 luglio 2020) La Regione Lazio ha messo a disposizione un’applicazione ‘Caldo e Salute‘ per monitorare e tenere sotto controllo queste giornate di fine luglio caratterizzate da temperature elevate. Nell’app vengono riportate tutte le informazioni utili, i bollettini relativi alle ondate di calore e le raccomandazioni per combattere il caldo. Per la giornata di domani, venerdì 31 luglio, è previsto un livello 3 con un’ondata di calore ad elevato rischio. L’Assessore D’Amato invita gli anziani e i bambini a non uscire nelle ore più calde e ad idratarsi: in caso di necessità contattare immediatamente il medico di medicina generale. Regione Lazio: in arrivo il 31 luglio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Regione Lazio Regione Lazio, Simeone (FI): "Piano rifiuti, chiediamo autosufficienza regionale ed un nuovo termovalorizzatore" Il Faro Online Coronavirus: Fondazione Gimbe, 'In 7 giorni +23% nuovi casi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 lug - Nella settimana 22-28 luglio, rispetto alla precedente, numeri in aumento per il Covid-19 in Italia: +328 nuovi casi, +361 "attualmente positivi" e per ...

Coronavirus, Vaia: "Test rapidi funzionano"

I due test rapidi appena validati dall'Istituto Lazzaro Spallanzani per la ricerca del coronavirus "funzionano" ed è positiva "l'immediata risposta della Regione Lazio per il loro impiego nelle aree d ...

