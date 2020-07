Prefettura, firmato protocollo per contrastare raid nei Tabacchi (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il fenomeno è in chiara regressione”, così il Prefetto Francesco Antonio Cappetta ha definito la situazione degli attacchi dei malviventi alle rivendite di Tabacchi in città e in provincia. Il rappresentante del Governo lo ha dichiarato al termine ella sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Prefettura e Sindacato dei Rivenditori di Tabacchi finalizzato a mettere in campo nuove misure di contrasto al crimine. Nei mesi scorsi si era registrato un vero e proprio stillicidio di attacchi ai rivenditori che, ovviamente, sono costantemente in allarme. Ecco perché la decisione di approntare un accordo tra il Prefetto e i rivenditori è parsa inevitabile. Il nuovo protocollo prevede l’irrobustimento dei ... Leggi su anteprima24

