Pierluigi Diaco a “Io e te”, Katia Ricciarelli scoppia a piangere e lui incredulo le chiede: «Katia, perchè?» (Di giovedì 30 luglio 2020) “Io e te” il programma pomeridiano che va in onda sulla Rai e che è condotto da Pierluigi Diaco, quest’anno ha in studio una presenza fissa a cui, è evidente, Pierluigi Diaco tiene molto: si tratta di Katia Ricciarelli che si occupa della Posta del cuore. Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli in studio Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli vanno molto d’accordo e, nonostante il carattere spigoloso di Diaco con la Riccarelli è sempre molto morbido. E’ evidente la stima e l’affetto che prova nei suoi confronti e anche un senso di ... Leggi su baritalianews

