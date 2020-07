Pensioni: subito Ape Sociale e Opzione donna con requisiti rafforzati, riforma per delega dal 2022 (Di giovedì 30 luglio 2020) Pensioni e novità nella legge di bilancio, probabile proroga di Ape Sociale con requisiti rafforzati e Opzione donna, che saranno accompagnati dal contratto di solidarietà espansiva. La riforma Pensioni non andrà in vigore nel 2021, ma bisognerà aspettare ancora un anno. riforma Pensioni dal 1° gennaio 2021 con delega Il Governo punta ad una riforma dal 1° gennaio 2021 con una nuova delega, che dovrà mettere appunto un sistema per evitare lo scalone collegato alla fine della sperimentazione della pensione Quota 100 (triennio sperimentale dal 2019-2021). Il governo Conte non avrà sussulti nella ... Leggi su notizieora

