Open Arms, Matteo Renzi dice sì al processo per Salvini: «Non agì per interesse pubblico» (Di giovedì 30 luglio 2020) Oggi, 30 luglio 2020, in Senato si vota sulla richiesta di processo per Matteo Salvini sul caso Open Arms. La vicenda risale all’epoca in cui il leader della Lega era ministro dell’Interno del primo governo Conte. Tra l’1 e il 20 agosto 2019, la nave spagnola Open Arms rimase per 19 giorni in attesa di un porto in cui sbarcare. Poi la nave si avvicinò a Lampedusa entrando in acque italiane e il pm di Agrigento Luigi Patronaggio, dopo aver osservato la situazione a bordo, fece sbarcare i 160 migranti che viaggiavano su di essa. Oggi leader di Italia Viva Matteo Renzi in aula al Senato ha dichiarato che voteranno a favore dell’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo ... Leggi su urbanpost

