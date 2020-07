Open Arms: "Giusto processare Salvini". Giulia Bongiorno: "Fece il suo dovere" (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Senato è chiamato a votare sulla richiesta di processo a Matteo Salvini per la vicenda della nave Open Arms bloccata in mare lo scorso agosto, con oltre 150 migranti a bordo.Parola all’accusa. “Il voto del Parlamento italiano è importantissimo. Mandare a processo Matteo Salvini significa ristabilire una verità storica e l’inviolabilità delle convenzioni internazionali che regolano il soccorso in mare nonché i principi delle nostre costituzioni democratiche”. A parlare a “Repubblica” è il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, secondo il quale “il processo a Salvini stabilirebbe un principio che vale per tutti i governi: i diritti umani devono essere rispettati e la legge è uguale ... Leggi su huffingtonpost

