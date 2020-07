Migranti, Gallo (Pd): “Questione non si risolve con slogan” (Di giovedì 30 luglio 2020) “La questione dei flussi migratori non si risolve con gli slogan, solidarietà e sicurezza possono andare di pari passo”, spiega il capogruppo del Pd in Regione Piemonte, Raffaele Gallo. “Come altre volte in passato e in accordo con la Regione – dice Gallo – è stato chiesto a un Comune, Torino, di ospitare 30 Migranti, peraltro dopo averli sottoposti ai test per accertare eventuale positività al Covid. Non vedo dove stia l’invasione della quale parla la Lega”. “La questione della collocazione di queste persone – rimarca – non si risolve con l’odio e con la propaganda e mi sembrano sterili le polemiche della Lega, che quando ha avuto la possibilità di governare non ha saputo risolvere il ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Migranti, Gallo (Pd): “Questione non si risolve con slogan” - leonemaschio : RT @AuriAury53: A quarta Repubblica: Il gallo ruspante francese che viene a farci la morale sui migranti, non ci ha spiegato come mai la Fr… - AuriAury53 : A quarta Repubblica: Il gallo ruspante francese che viene a farci la morale sui migranti, non ci ha spiegato come m… - PizUmbi : @matteosalvinimi A FEBBRAIO #MILANONONSIFERMA. GARLO GALLO ZINGARETTI PURE IL COVID SI È PRESO. E NON HA CAPITO.… - cricri_gallo : RT @catlatorre: Salvini: 'Migranti? Delinquenti infetti e nullafacenti'. Detto da chi è mantenuto da 26 anni dagli italiani, fa veramente… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Gallo Migranti, Gallo (Pd): “Questione non si risolve con slogan” Nuova Società RaiNews24. Centri accoglienza migranti in Sicilia, inviati i militari. Fontana: "La verità verrà a galla"

Fornisci una valutazione generale del sito: ...

Il dramma dei migranti

Migranti, atto primo post epidemia da Covid-19. Tornano prepotentemente alla ribalta gli sbarchi di extracomunitari sulle coste meridionali, complice la stagione estiva e la fine dell’emergenza legata ...

Fornisci una valutazione generale del sito: ...Migranti, atto primo post epidemia da Covid-19. Tornano prepotentemente alla ribalta gli sbarchi di extracomunitari sulle coste meridionali, complice la stagione estiva e la fine dell’emergenza legata ...