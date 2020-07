Maso, killer col reddito di cittadinanza (Di giovedì 30 luglio 2020) Luca Fazzo La rivelazione del settimanale "Oggi". L'ex avvocato: "Tutto consentito dalla legge" Lo prendono ex terroristi rossi, capiclan della 'ndrangheta, probabilmente anche qualche superstite di Tangentopoli. Così anche Pietro Maso si è detto: e perché io no? Così anche l'ex ragazzino viziato di Montecchia di Crosara, quello che nell'aprile 1991 divenne famoso in tutta Italia massacrando i genitori a sprangate e andando poi in discoteca con gli amici, ha chiesto il reddito di cittadinanza. É suo diritto. E lo ha ottenuto.Altri delitti familiari hanno riempito le cronache dopo l'impresa di Maso, alcuni dei quali anche più orrendi. Ma a lui è rimasta la primogenitura del genere, unita ai tanti clichè sul contesto di benessere un po' stolido in cui la ... Leggi su ilgiornale

