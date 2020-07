Martin Scorsese e Quentin Tarantino hanno una cosa in comune quando girano un film (Di giovedì 30 luglio 2020) Scorse e Tarantino sono uniti da una particolare abitudine che li riguarda nel momento in cui sono impegnati a girare i loro film. Uniti dall'amore per il cinema classico e da tanti altri aspetti, Martin Scorsese e Quentin Tarantino condividono una particolare caratteristica comune quando sono impegnati a girare i loro film. Rispondendo a una domanda fatta da Empire su quanti film vede a settimana, Quentin Tarantino ha specificato, però, che le sue abitudini cinefili si interrompono quando gira i suoi film, caratteristica che condivide col collega Martin Scorsese: "A pensarci è divertente, la prima volta ... Leggi su movieplayer

