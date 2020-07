Marcello Cirillo replica alle tristi accuse di Giancarlo Magalli (Di giovedì 30 luglio 2020) Marcello Cirillo contro Magalli dopo le accuse rivolte a lui e ad Adriana Volpe Marcello Cirillo è stato preso di mira da Giancarlo Magalli; adesso tocca a lui dopo Adriana Volpe con la quale c’è stato un aspro e duro scontro qualche mese fa e che prosegue ancora oggi. In questi giorni sta avvenendo davvero di tutto perché Magalli ha accusato Cirillo di avere straparlato, di aver detto non poche cattiverie nei suoi confronti. Per questo motivo ha deciso di procedere con azioni legali. È stanco di leggere e sentire falsità sul suo conto semplicemente perché si cerca di raggiungere la notorietà e di tornare e ad essere protagonisti dei giornali di gossip. È ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Marcello Cirillo risponde a Magalli: “querela anche Guardì”, interviene Adriana Volpe “Che pessima figura!” - infoitcultura : Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo. Lui: “Potevi stare zitto” - infoitcultura : Magalli lite verbale con Marcello Cirillo finisce in tribunale - infoitcultura : Marcello Cirillo a Magalli “Io ho detto la verità su tua madre e lo stesso episodio l’ha raccontato anche Guardì …… - infoitcultura : Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo, interviene Adriana Volpe: “Ha bisgno di fosforo…” -