Lotta salvezza, Genoa e Lecce si giocano l'ultimo posto utile: chi è il favorito a 90' dalla fine?

Dopo la vittoria 2-1 del Genoa nello scontro diretto contro il Lecce di due domeniche fa, per il Grifone l'obiettivo salvezza sembrava cosa fatta. Nelle successive tre gare tuttavia i rossoblu hanno portato a casa appena 3 punti mentre i salentini 6 riaprendo clamorosamente il discorso. Ad una sola partita dal termine del campionato le due squadre sono separate da un solo punto in classifica, l'ultima gara sarà dunque decisiva per decretare quale sarà la terza squadra a retrocedere in Serie B...

Dopo la vittoria 2-1 del Genoa nello scontro diretto contro il Lecce di due domeniche fa, per il Grifone l'obiettivo salvezza sembrava cosa fatta. Nelle successive tre gare tuttavia i rossoblu hanno ...

Trapani, ricorso per la penalizzazione | UFFICIALE: fissata l’udienza

Squadre come Trapani, Juve Stabia e Cosenza si giocano la salvezza, o comunque la lotta ai playout per non retrocedere, nell’ultima gara di campionato. I siciliani recriminano però per una penalità ...

