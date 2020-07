L’ex moglie di Jeff Bezos ha donato in beneficenza 1,7 miliardi di dollari in un anno (Di giovedì 30 luglio 2020) L’ex moglie di Jeff Bezos ha donato in beneficenza 1,7 miliardi in un anno “Ho una quantità spropositata di denaro da condividere”: non si nasconde dietro un dito MacKenzie Scott, ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos, che nell’ultimo anno è diventata una vera e propria campionessa di beneficenza. La donna, infatti, ha donato in tutto ben 1,7 miliardi di dollari, devolvendoli a favore di varie cause: dal sostegno alla comunità Lgbtq alla battaglia contro il cambiamento climatico, dalla lotta alle disuguaglianze di genere fino alla ricerca contro il Coronavirus. Del resto, ... Leggi su tpi

