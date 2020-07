L’Alto Calore annuncia disagi per il servizio idrico: i comuni interessati in Irpinia (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’Alto Calore Servizi ha annunciato nuovi disagi per il servizio idrico. “Si comunica che a seguito del verificarsi di forti assorbimenti idrici, al fermo di una macchina per surriscaldamento della centrale di Cassano ed alla rottura della saracinesca di linea della centrale stessa, sarà effettuata la sospensione idrica, dalle ore 22.00 del 30 luglio alle ore 6.00 del 31 luglio 2020 e dalle ore 22.00 del 31 luglio alle ore 6.00 del 1 agosto 2020. Visto i forti assorbimenti idrici ai serbatoi, si potranno verificare disfunzioni idriche alle zone alte. Si invitano gli utenti a contenere i consumi per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle utenze”. I ... Leggi su anteprima24

