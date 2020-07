Juventus, Dybala: “Ora testa alla Champions e poi il decimo scudetto” (Di giovedì 30 luglio 2020) “Siamo orgogliosi di noi: vincere nove scudetti di fila è incredibile. E stiamo già pensando al decimo. Prima però dobbiamo concentrarci sulla Champions League“. Queste le parole di Paulo Dybala durante un’intervista concessa al Guardian in vista del ritorno degli ottavi di Champions League, in programma venerdì prossimo. “È già stata una stagione così lunga.La prima partita contro il Lione è stata cinque mesi fa e nel frattempo sono successe tante cose, ma sappiamo cosa c’è ancora in gioco -ha proseguito l’attaccante bianconero – Sarà strano giocare in Champions League senza tifosi e pensare che poi si giocherà in gara secca, ma prima dobbiamo vincere a Torino. Per ora, è tutto ... Leggi su sportface

