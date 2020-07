"Io picchiata in discoteca da un giocatore. Nessuno mi ha soccorsa" (Di giovedì 30 luglio 2020) Una ventenne di Firenze accusa un calciatore, Abdou Diakhate, ex primavera della Fiorentina, di averla aggredita con un pugno. L'avvocato di Diakhate parla di "legittima difesa" aggressione a donna violenza donne discoteca Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/07/30/un-giocatore-mi-ha-picchiato-in-discoteca-Nessuno-mi-ha-soccorsa/'picchiata in discotecaNessuno mi ha soccorsa'Accusato un calciatore Luoghi: Firenze Leggi su ilgiornale

«Quando sono stata picchiata mi ha lasciato in una pozza di sangue e nessuno mi ha aiutato a parte un’amica», conferma la ragazza. Particolare smentito dai proprietari dell’esercizio che invece hanno ...

"Picchiata da un calciatore": la denuncia di una ventenne

Così si è conclusa la serata in una discoteca fiorentina, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, di una ragazza ventenne che sarebbe stata colpita con un pugno al volto dall'ex calciatore della ...

