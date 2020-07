Iachini confermato alla Fiorentina: "Ringrazio Commisso" (Di giovedì 30 luglio 2020) FIRENZE - "ACF Fiorentina comunica che Mister Giuseppe Iachini rimarrà alla guida tecnica della Prima Squadra gigliata anche per la stagione 2020/21". Il club viola sul proprio sito annuncia la ... Leggi su corrieredellosport

Beppe Iachini sarà ancora l'allenatore della Fiorentina. Dopo le riflessioni delle ultime settimane in casa viola, un po' come accaduto al Milan con Stefano Pioli, la società ha deciso per la conferma ...Firenze, 30 luglio 2020 - Beppe Iachini confermato allenatore della Fiorentina anche per il 2020/2021. E' la stessa Fiorentina, sul sito ufficiale e sui social, a divulgarel a notizia all'ora di ...