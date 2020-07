Huawei Mate 40 si fa in 4, tutti i modelli in arrivo in autunno (Di giovedì 30 luglio 2020) I Huawei Mate 40 faranno capolino solo ad inizio agosto, eppure di loro si inizia a parlare con una certa insistenza. Complici sono i crescenti rumor relativi alla nuova gamma: tra questi l'ultimo della serie scovato sul social network Weibo vorrebbe il lancio di ben 4 esemplari come successori del Huawei Mate 30. Cosa vedremo in effetti subito dopo la fine dell'estate, ossia più che probabilmente ad inizio ottobre? Dopo lo sviluppo definitivo e dunque l'inizio della produzione, ci sarebbero ai blocchi di partenza Huawei Mate 40, Mate 40 Pro e ancora il Mate 40 RS Porsche Design e il Huawei Mate 40 Pro +. Si tratterebbe di una novità assoluta per il produttore Huawei appunto quella ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : #HuaweiMate40 si fa in 4, tutti i modelli in arrivo in autunno - SimoneGironi : Ing.Gironi Huawei Mate 40 in quattro varianti e con display waterfall - DarioConti1984 : Huawei Mate 40 in quattro varianti e con display waterfall - TuttoAndroid : Huawei Mate 40 atteso in quattro varianti e con un particolare display - SpulciaPrezzi : #SpulciaPrezzi Hub USB C, Kameta Tipo C a 4K HDMI, USB 3.0, Type C per Ricarica, Lettore Schede SD/TF per MacBook P… -