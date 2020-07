Germania: il Pil del secondo trimestre crolla del 10,1% (Di giovedì 30 luglio 2020) Calo storico del Pil in Germania, il Prodotto Interno Lordo del secondo trimestre crolla del 10,1%. In crescita il tasso di disoccupazione Il prodotto interno lordo della Germania ha subito una forte contrazione. Arrivando a crollare del 10,1% nel secondo semestre. Su base annua, quindi nei confronti del secondo trimestre del 2019, il Pil tedesco ha segnato una contrazione dell’11,7%. Le stime hanno deluso le ipotesi degli esperti che avevano previsto una flessione del 9% su base trimestrale e del 10,9% su base annua. Il crollo del Pil della Germania determinato dall’emergenza sanitaria del Coronavirus ha purtroppo messo a segno un impietoso record storico evidenziando così la peggior caduta dal ... Leggi su zon

fattoquotidiano : Germania, crollo del Pil nel secondo trimestre: -10,1%. È il calo più pesante dal 1970 - GalassiaReti : I danni della pandemia sul tessuto economico e sociale sono profondi e probabilmente permanenti: gli ultimi dati ma… - bizcommunityit : Così il Covid distrugge l’economia reale. Emergenza lavoro in Italia, crolla in Pil in Germania e Usa, la... - SBicocchi : Il problema oggi in Italia è #OpenArms - Andreacocco87 : RT @ilsognatore2036: ?????????????????? 'Pil Germania, peggior crollo dal 1970: è recessione tecnica' -