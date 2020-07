Essere Franca: Pino Strabioli festeggia i 100 anni di Franca Valeri su Rai1. La programmazione in omaggio all’attrice (Di giovedì 30 luglio 2020) Pino Strabioli e Franca Valeri La TV omaggia uno dei personaggi più iconici della storia dello spettacolo nel nostro paese. Irriverente, tagliente, intelligente, Franca Valeri, classe 1920, domani 31 luglio compirà cento anni. E’ per questo motivo che stasera – su Rai1 alle 23.45 – Essere Franca celebrerà il talento di una donna poliedrica, che nell’arco della sua carriera si è affermata come attrice, autrice, regista e scrittrice. La voce narrante di Pino Strabioli guiderà il racconto nella memoria e nella vita della Valeri. Dall’amore per la lirica che ... Leggi su davidemaggio

