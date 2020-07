Decreti sicurezza, intesa su nuovo testo tra Lamorgese e maggioranza: stop a multe ong e sì iscrizione anagrafe per richiedenti asilo (Di giovedì 30 luglio 2020) Ci sono voluti cinque incontri. Ma alla fine il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese e gli esponenti della maggioranza hanno trovato un’intesa sul nuovo testo per superare i Decreti sicurezza introdotti dall’allora titolare del Viminale Matteo Salvini. E lo fanno proprio nel giorno in cui il Senato vota sì all’autorizzazione a procedere per il leader della Lega per la vicenda Open Arms. Sciolto, a quanto si apprende, il nodo delle multe milionarie alle navi ong, tema della discordia durante l’ultimo vertice del 30 giugno, che saranno cancellate. Previsto poi l’allargamento della possibilità di accedere alla protezione umanitaria, la revisione del sistema di accoglienza Siproimi e la ... Leggi su ilfattoquotidiano

I decreti sicurezza e la gestione dell'emergenza immigrazione sono stati punti fondanti dello scorso esecutivo. Il premier di allora è lo stesso di oggi. I 5 Stelle non possono negare di aver ...

