Champions, Juve-Lione e Barcellona-Napoli in chiaro su Canale 5 (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo la pausa forzata, la Champions League torna su Mediaset. In esclusiva, in chiaro, Canale 5 trasmette le due gare di ritorno degli ottavi di finale che vedono impegnate le squadre italiane: si parte venerdì 7 agosto, con "Juventus-Lione", per continuare sabato 8 con "Barcellona-Napoli" dal Camp Nou. Per l`occasione, Mediaset scende in campo con una programmazione dedicata: Venerdì 7 agosto, dalle ore 21.00, su Canale 5: "Juventus - Lione", in diretta e in esclusiva in chiaro, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena; a seguire, sempre su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari.In collegamento da ... Leggi su ilfogliettone

Gazzetta_it : #Platini: “#Juve ho lottato per portarti in alto. Ora attenta al #Lione” #champions - forumJuventus : John Elkann: 'Più difficile vincere 10 scudetti di fila che la Champions. Quello che sta facendo Andrea con la Juve… - forumJuventus : [ES] Sport - Arthur non si presenta ai test col Barça prima della ripresa per la Champions. Ha comunicato al club c… - _schiaffino__ : @Raiolumma @MarcoKappa11 aridaje! Non è così. Se la Roma vince l'Europa League accede di diritto alla Champions. Qu… - Damiano__89 : @theboss_1908 La Juve ha preso Ronaldo per vincere la Champions e ancora non ci é riuscita; Il progetto era questo.… -