App di incontri, falla nella sicurezza: a rischio i dati di 50 milioni di utenti (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli attacchi degli hacker colpiscono anche i siti di incontri . A finire nel mirino dei pirati informatici è stata Ok Cupido , tra le app più popolari per conoscere partner amorosi. Le informazioni e ... Leggi su tgcom24.mediaset

sc_kleene : Occhio alle app di incontri del tipo 'ritrova la persone che hai incrociato'. Sono solo versioni di Immuni camuffate... - NewsDigitale : #news #notizie #tecnologia:Falle sicurezza su app d'incontri, esposti 50 mln di utenti Trovate vulnerabilità in Ok… - 1italiano1 : Falle sicurezza su app d'incontri, esposti 50 mln di utenti. Trovate vulnerabilità in Ok Cupid. Piattaforma, nessun… - ansa_tecnologia : Falle sicurezza su app d'incontri, esposti 50 mln di utenti. Trovate vulnerabilità in Ok Cupid. Piattaforma, nessun… - martinaklineman : Ok, mia madre vuole iscrivermi su un'app di incontri perché dice che la mia acrimonia stia peggiorando. -

Ultime Notizie dalla rete : App incontri App di incontri, falla nella sicurezza: a rischio i dati di 50 milioni di utenti TGCOM App di incontri, falla nella sicurezza: a rischio i dati di 50 milioni di utenti

Gli attacchi degli hacker colpiscono anche i siti di incontri. A finire nel mirino dei pirati informatici è stata Ok Cupido, tra le app più popolari per fconoscere partner amorosi. Le informazioni e i ...

Poste, il turno allo sportello si prenota con WhatsApp

L'innovativo sistema di prenotazione si aggiunge ai diversi metodi di prenotazione "a distanza" che Poste Italiane mette a disposizione della clientela già da diversi anni, come ad esempio quella da ...

Gli attacchi degli hacker colpiscono anche i siti di incontri. A finire nel mirino dei pirati informatici è stata Ok Cupido, tra le app più popolari per fconoscere partner amorosi. Le informazioni e i ...L'innovativo sistema di prenotazione si aggiunge ai diversi metodi di prenotazione "a distanza" che Poste Italiane mette a disposizione della clientela già da diversi anni, come ad esempio quella da ...