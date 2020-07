A Napoli 159 innocenti dietro le sbarre in un anno. E 14 casi Covid in carcere (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Siamo preoccupati perché nonostante si siano verificati casi di contagio non sono stati adottati provvedimenti specifici. Non si tiene conto della presenza di detenuti ultrasessantenni e malati, non si tiene conto del sovraffollamento che non ciconsente di mantenere le distanze”. E’ la fine di marzo quando i detenuti del carcere di Santa Maria Capua a Vetere scrivono una lettera per denunciare le carenze nella gestione dell’emergenza Covid. Da giorni è scoppiata la rivolta nelle carceri. Alla paura si aggiunge la rabbia. Tutti i colloqui sono stati interrotti. Solo in alcuni istituti si tenta di rimediare con le telefonate su Skype e Whatsapp. Il 19 marzo il primo contagiato di Covid proprio nel penitenziario del casertano. ... Leggi su anteprima24

ildenaro_it : #SamueleCiambriello: A #Napoli e #provincia soltanto l’#anno scorso 159 #innocenti sono #finiti in #carcere - AerariumL : RT @NunziaMarciano: Andate in libreria;comprate INTERROMPO DAL SAN PAOLO(un libro bellissimo scritto da donne);leggetelo;arrivate a PAG. 15… - arbcruncher : RT @bigparlay2: Genoa vs Inter draw HT +150 ???? Napoli vs Sassuolo BTTS and over 2.5 -139 ???? Famalicao Draw no bet -182 ???? Braga vs Porto… - bigparlay2 : Genoa vs Inter draw HT +150 ???? Napoli vs Sassuolo BTTS and over 2.5 -139 ???? Famalicao Draw no bet -182 ???? Braga… - pietronardiello : RT @NunziaMarciano: Andate in libreria;comprate INTERROMPO DAL SAN PAOLO(un libro bellissimo scritto da donne);leggetelo;arrivate a PAG. 15… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli 159 Samuele Ciambriello: A Napoli e provincia soltanto l'anno scorso 159 innocenti sono finiti in carcere Il Denaro Samuele Ciambriello: A Napoli e provincia soltanto l’anno scorso 159 innocenti sono finiti in carcere

La Prs, Passive Refrigeration Solutions, scioglie ogni rapporto e trattativa con Whirpool per la cessione del ramo d'azienda di Napoli. È quanto si legge ...

Quella Scarpa d'oro di Ciro Immobile

Quel giorno il Napoli deve battere la Lazio per agganciarla in classifica ... E nel futuro ci sono Silvio Piola e le 159 reti che ne fanno il marcatore più prolifico nella storia della Lazio. Uno che ...

La Prs, Passive Refrigeration Solutions, scioglie ogni rapporto e trattativa con Whirpool per la cessione del ramo d'azienda di Napoli. È quanto si legge ...Quel giorno il Napoli deve battere la Lazio per agganciarla in classifica ... E nel futuro ci sono Silvio Piola e le 159 reti che ne fanno il marcatore più prolifico nella storia della Lazio. Uno che ...