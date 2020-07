Salvini diventa protagonista di uno spot, ma è solo un imitatore (Di mercoledì 29 luglio 2020) Prendi due momenti iconici dell’ultimo mese, mescolali, aggiungici una voce fuori campo che imita quella del diretto interessato e fanne uno spot. Accade a Matteo Salvini, protagonista involontario della nuova pubblicità di una nota marca di birra danese in onda da qualche giorno sulle reti televisive.Una clip di appena quindici secondi, dove il leader della Lega viene evocato e mai citato. Ma se in primo piano appare un cesto di ciliegie accompagnato dall'ormai celebre “ah, non posso?” pronunciato a Di Martedì, l’obiettivo risulta centrato in un istante.Salvini diventa protagonista di uno spot, ma è solo un imitatore pubblicato su TVBlog.it 29 luglio 2020 11:16. Leggi su blogo

Lo spot della Ceres ironizza su Salvini che divora ciliegie e rievoca l'ormai celebre "ah, non posso?" pronunciato da Floris. Si tratta di un imitatore che, nelle altre versioni prossimamente in onda, ...

