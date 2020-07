Reddito di cittadinanza a Pietro Maso: uccise i genitori a colpi di spranga (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pietro Maso – che nel 1991 uccise i genitori a colpi di spranga – ha ricevuto il Reddito di cittadinanza. Il sussidio è riservato dallo Stato a chi guadagna meno di 9.360 euro l’anno. La notizia è contenuta in un articolo del settimanale Oggi. Pietro Maso e il Reddito di cittadinanza La lista in cui compare Pietro Maso, spiega il settimanale, risale alla fine del 2019 e, secondo il suo legale, Marco De Giorgio, se fosse stato concesso, stando alla Legge, il sussidio dovrebbe essere stato sospeso nei mesi scorsi. A causa della gravità del reato, infatti, Maso è interdetto “in perpetuo ... Leggi su secoloditalia

