Previsioni Meteo, l’ondata di caldo africano si estende in Europa: +38°C a Parigi, +32°C a Londra nei prossimi giorni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il caldo che è stato prevalentemente confinato all’estremo sud dell’Europa finora in questa estate si estenderà anche all’Europa occidentale entro la fine di questa settimana. Un cambiamento nel pattern Meteorologico durante la seconda metà della settimana aiuterà a portare aria calda dall’Europa meridionale alle località settentrionali che hanno avuto temperatura nella norma o persino sotto la norma fino a questo punto dell’estate. L’area di alta pressione sull’Europa occidentale si sposterà sull’Europa centrale all’inizio del weekend. Le temperature inizieranno a salire in Francia già oggi, mercoledì 29 luglio, e lo faranno ancora di ... Leggi su meteoweb.eu

