Orso M49, spostamenti limitati sulla Marzola: i forestali monitorano (Di mercoledì 29 luglio 2020) Terzo giorno di latitanza per l’Orso M49 caratterizzato ancora una volta solo da minimi spostamenti. Il luogo dove si muove il plantigrado più ricercato d’Italia, autore di una seconda rocambolesca fuga dal centro faunistico del Casteller a sud di Trento, sono sempre i boschi verso la vetta della Marzola, la montagna alta 1.700 metri sopra la citta’ di Trento tra la valle dell’Adige e la Valsugana. L’Orso M49 era fuggito sulla Marzola anche il 15 luglio del 2019, la data della prima grande fuga dal Casteller per poi intraprendere un lungo ‘viaggio’ attraverso la Val di Fiemme, sconfinare in Alto Adige, entrare in letargo nella Val Calamento ed essere catturato lo scOrso 28 aprile nella Giudicarie (zona occidentale ... Leggi su meteoweb.eu

