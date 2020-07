Open Arms, Salvini: se ok Senato a processo, Conte verrà con me (Di mercoledì 29 luglio 2020) Se il Senato voterà per il sì al processo nei confronti di Matteo Salvini per la vicenda Open Arms, "ne risponderà anche il presidente Conte", perchè le decisioni sono state "collegiali" e dunque "Conte mi accompagnaerà un po' a Palermo e un po' a Catania, e prenderemo una granita...". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, rispondendo in conferenza stampa ad una domanda sul voto di domani."Dal voto in Senato mi aspetto che qualcuno esprima dignità, onestà e correttezza. Se poi dovrò andare a processo per avere difeso il mio Paese, non sarà il primo nè l'ultimo, lo farò serenamente. Quello che ho fatto - ha affermato ... Leggi su ilfogliettone

