Nega il Covid e organizza una cena con 20 persone: tutti contagiati e un morto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Seppure abbia dell’incredibile, questa storia che arriva dagli Usa è vera. Tony Green è un Negazionista Covid degli Stati Uniti che, sopo aver Negato la gravità della situazione pandemia nel mondo, ha deciso di organizzare una cena a casa propria compagno e le due famiglie. Sottovalutare gli effetti del coronavirus, purtroppo, ha portato tutti i presenti a contrarre la malattia e la suocera dell’organizzatore a perdere la vita. LEGGI ANCHE >>> Nonostante gli appelli degli esperti, Trump continua a diffondere fake news pericolose sul Covid-19 Negazionista Covid, 20 contagiati alla sua cena Il bilancio della cena è ... Leggi su giornalettismo

meb : La Camera ha votato la legge per istituire una commissione d’inchiesta sulle fake news, la prima proposta fatta da… - imjayart : RT @Iperbole_: Il sindaco leghista di Codogno invita chi nega l'esistenza del Covid e non rispetta le regole anti-contagio a farsi un giro… - giornalettismo : Negava il #coronavirus e ha organizzato una cena solo per poi scoprire che tutti e 20 i partecipanti, si sono ammal… - Costa95Ale : RT @Iperbole_: Il sindaco leghista di Codogno invita chi nega l'esistenza del Covid e non rispetta le regole anti-contagio a farsi un giro… - Penelope48a : RT @Iperbole_: Il sindaco leghista di Codogno invita chi nega l'esistenza del Covid e non rispetta le regole anti-contagio a farsi un giro… -

Ultime Notizie dalla rete : Nega Covid “Chi nega il covid venga a Bergamo, virus è stato violento”: parla la dg dell’ospedale Papa Giovanni Fanpage.it mi fanno venire l’ulcera»

«Spero che il sindaco di Codogno - dice - inviti veramente il suo capitano a vedere con i suoi occhi cos’è stato il covid nel Lodigiano.Fino a che negano i milioni di euro che il governo ha inviato ai ...

A Viareggio oltre 200 addetti di Misericordie della Toscana, Anpas e Croce Rossa per l’iniziativa “Non vi lasciamo mai soli”

“Ogni volta che ci rivolgiamo al volontariato, il volontariato non si nega, mai. Siamo felici di essere la prima Regione ad avere varato una legge sul terzo settore. Hanno fatto un lavoro enorme in oc ...

«Spero che il sindaco di Codogno - dice - inviti veramente il suo capitano a vedere con i suoi occhi cos’è stato il covid nel Lodigiano.Fino a che negano i milioni di euro che il governo ha inviato ai ...“Ogni volta che ci rivolgiamo al volontariato, il volontariato non si nega, mai. Siamo felici di essere la prima Regione ad avere varato una legge sul terzo settore. Hanno fatto un lavoro enorme in oc ...