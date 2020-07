Migranti: in Sicilia 18 nuovi positivi, tra cui sei migranti (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - In Sicilia sono 18 i nuovi positivi al Covid 19, tra loro ci sono 6 migranti della provincia di Ragusa. Lo rende noto la Regione Siciliana. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Sicilia Cosa succede coi migranti in Sicilia Il Post Covid19 Sicilia, 18 nuovi casi, continua il preoccupante trend di crescita

Non accenna ad arrestarsi la nuova ondata di positici al Covid19 in Sicilia. Dopo i 19 casi di ieri (9 dei quali migranti ma 10 da contagio ocale) anche oggi si registrano 18 nuovi casi di covid19 in ...

Migranti, lo sbarco a Lampedusa: in 26 arrivano tra i turisti all'Isola dei Conigli VIDEO

Continuano gli sbarchi di migranti a bordo di piccole imbarcazioni in Sicilia. In 26 sono stati rintracciati sull'arenile dell'Isola dei Conigli a Lampedusa, la spiaggia più rinomata e in quel momento ...

