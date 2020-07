Lopalco incandidabile: in Consiglio regionale passa l'emendamento presentato dal centrodestra (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nonostante la seduta sia andata avanti fino a tarda notte senza approvare la doppia preferenza di genere, il centrodestra festeggia una sua piccola vittoria nell'ultimo Consiglio regionale della ... Leggi su baritoday

donnadimezzo : Lopalco incandidabile Zangrillo a caca’ il cazzo - mottagiuseppe1 : RT @lavocemanduria: Colpo di scena, Lopalco è incandidabile, Emiliano battuto dalla sua maggioranza - Daniela19633 : RT @lavocemanduria: Colpo di scena, Lopalco è incandidabile, Emiliano battuto dalla sua maggioranza - RestodelGargano : Puglia, Lopalco è incandidabile: grazie a 10 franchi tiratori passa emendamento della minoranza - KwisatzHaderac0 : RT @lavocemanduria: Colpo di scena, Lopalco è incandidabile, Emiliano battuto dalla sua maggioranza -

Con scrutinio a voto segreto è passato ieri in Consiglio regionale, nel corso della ultima seduta della legislatura che ha bloccato la doppia preferenza tra le polemiche, l’emendamento a firma Conca-D ...L’epidemiologo della task force anti-covid, Pierluigi Lopalco, è diventato un soggetto che non può candidarsi in quanto ineleggibile. E’ l’unico obiettivo raggiunto ieri in Puglia durante la dura batt ...