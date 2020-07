Lockdown dal 1° agosto? Conte: “Assolutamente no, l’opposizione fa confusione” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Se non si condivide la necessità di prorogare l’emergenza lo si dica in modo franco al governo ma non si confonda la popolazione perché oggi sui social c’è qualche cittadino convinto che prorogare lo stato d’emergenza significhi tornare al Lockdown dal primo agosto. Non è affatto così“. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito ad alcune interpretazioni dello stato d’emergenza secondo le quali avrebbe portato il Paese ad un nuovo Lockdown a partire dal mese di agosto. “La proroga è una scelta inevitabile, per certi versi obbligata e fondata su valutazioni tecniche – ha spiegato il premier -. Non è preclusa ovviamente una valutazione politica, che anzi oggi vi viene richiesta, ma ... Leggi su sportface

