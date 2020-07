Inzaghi: «Record Immobile? Sarebbe un grande traguardo per tutti» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match contro il Brescia Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Brescia. Le sue parole. Immobile CAPOCANNONIERE – «E’ quello che ci auguriamo tutti, c’è anche Cristiano Ronaldo. Sarebbe un grande traguardo per Ciro ma anche per tutta la squadra, ha quattro gol di vantaggio e vedremo cosa succederà. Sarebbe un premio bellissimo per tutti quanti». SCARPA D’ORO – «Ciro ha battuto tutti i Record, saremmo stati contenti se avesse raggiunto il Record di Higuain ma il portiere era in gran serata. ... Leggi su calcionews24

sportface2016 : #LazioBrescia, le parole di #Inzaghi: 'Record #Immobile sarebbe premio bellissimo per tutti' - effepi67 : RT @callmegoodlife: Non scrivete nulla sull’ultima: sono scaramantico. Non prendetevela con Bobby: solo per la grinta e la voglia è da appl… - Pavelfloyd : Il Pippo Inzaghi analfabeta batterà il record di Higuain. Questa è la vera anomalia. - csch78 : RT @callmegoodlife: Non scrivete nulla sull’ultima: sono scaramantico. Non prendetevela con Bobby: solo per la grinta e la voglia è da appl… - Vincenzo2483 : RT @callmegoodlife: Non scrivete nulla sull’ultima: sono scaramantico. Non prendetevela con Bobby: solo per la grinta e la voglia è da appl… -